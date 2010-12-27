Британцы обнаружили жуткое существо с клыками, клювом и органами наружу

Пара уверена, что насекомое упало с неба.

Пара из британского города Кингстон-апон-Халл обнаружила на заднем дворе загадочное существо с клыками, клювом и органами наружу. Об этом сообщает издание Hull Live.

Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) рассказали, что насекомое похоже на змею, только еще страшнее. Оно выглядит так, как будто его наполовину съели. Британцы уверены, что существо упало с неба, и, не смотря на торчащие внутренности, продолжает двигаться. Работающая медсестрой Венди Грей отметила, что после увиденного не смогла заснуть.

Владельцы насекомого гадают, что это такое. Тем временем журналисты издания предположили, что это гусеница винного бражника или походного дубового шелкопряда.

Ранее жуткое волосатое насекомое с щупальцами снял на видео у себя дома житель Индонезии.

Фото: Twitter / hulllive