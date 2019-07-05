Жуткое волосатое насекомое с щупальцами снял на видео у себя дома житель Индонезии

Это страшное огромное насекомое заползло в жилище к автору видео.

По сети разлетелось видео с "инопланетным" насекомым, которое забралось в дом к мужчине на Бали.

На опубликованном видео огромное крылатое насекомое с волосатыми щупальцами ползало под потолком у окна. Мужчина предположил, что это странное существо пряталось в его доме от сильного ливня.

Это насекомое повергло в ужас и отвращение даже представителей сильного рода человечества, не говоря уже о девушках и женщинах. Видео с противным насекомым посмотрели десятки тысяч раз всего сутки.

На самом деле это распространенное насекомое, которое обитает в Юго-Восточной Азии, Африке и Австралии. Это бабочка - медведка из рода Creatonotos.

Creatonotos transiens

Самый распространенный вид бабочки-медведки. Размах крыльев этого чудо-насекомого составляет 4 сантиметра. Крылышки совершенно блеклые сероватые или бежевые. А вот брюшко раскрашено в яркий оранжевый цвет с черными точками. А у половозрелых самцов имеются и вот такие щупальца-трубочки покрытые многочисленными волосками. Этими щупальцами самцы привлекают и завоевывают самочек. Щупальца называются корематами. Корематы это полые трубочки, которые наполнившись кровью или воздухом "выстреливают" наружу огромное количество феромонов. После чего начинают активно махать крылышками, чтобы феромоны как можно дальше распространились. Каждая такая трубочка покрыта 3000 волосков, они также помогают распространять возбуждающий запах.

Но не все так просто. Чтобы у самца были роскошные корематы ему приходится усиленно работать с рождения, будучи еще гусеницей. Чем больше гусеница съест листьев ядовитых растений, тем больше у него будут корематы. А как следствие он будет более сексуален для самочек среди соперников.

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Видео: YouTube/Viral Press

Фото: Facebook/Gandik