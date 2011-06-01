Загадочный объект в небе над Францией попал на видео

Объект двигался с большой скоростью и совершал резкие повороты.

В небе над Францией зафиксировали загадочную аномалию. Об этом пишет британское издание Express.

9 ноября жители нескольких городов страны наблюдали в небе некий светящийся объект оранжевого цвета, который двигался с большой скоростью и совершал резкие повороты.

Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта, который, казалось, кружился в воздухе, доказывают, что это не воздушный шар, не самолет и не спутник. из публикации Express

Издание утверждает, что метеорологическая служба Гард-Эро также не смогла объяснить данное явление, но обратилась к своим подписчикам в Twitter порассуждать, что это может быть.

Ранее падающий неопознанный объект засняли с самой высокой точки Петербурга.

Видео: Twitter/MteoGardHerault