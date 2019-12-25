Зафиксирована самая яркая сверхновая в истории

SN2016aps является примером пульсирующей парно-нестабильной сверхновой звезды.

Зафиксирована самая яркая сверхновая звезда в истории. Об этом заявили ученые из Бирмингемского университета в Великобритании. Они опубликовали результаты свой работы в издании Nature Astronomy.

Иностранные астрономы считают, что объект SN2016aps является примером пульсирующей парно-нестабильной сверхновой. Нахождение подобного небесного тела - редкое событие для науки. Предшественником сверхновой звезды могла быть другая массивная звезда. Она в свою очередь образовалась благодаря слиянию двух других крупных звезд. До сих пор подобные явления не наблюдались и существовали только в теории.

Напомним, что в типичной сверхновой звезда излучение составляет менее одного процента от общей энергии взрыва. У SN2016aps энергия одного только излучения в пять раз выше всего количества энергии. Вспышка получилась из-за взаимодействия звезды с массивной газовой оболочкой, которую звезда выбросила до взрыва. По расчетам, масса звезды могла быть в 50-100 раз больше массы Солнца. Однако в большинстве случаев звезды, которые вспыхивают как сверхновые, массивнее Солнца лишь в 8-15 раз.

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-16" стартовала с космодрома "Байконур".