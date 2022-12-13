Задержанный в Херсонской области шпион признался в пересылке информации

Подозреваемый рассказал о том, какие сведения у него просили представители СБУ.

Задержанный украинский агент в Херсонской области признался российским силовикам в том, что пересылал иностранным кураторам данные о технике, дислокации и о перемещениях Вооруженных сил России. Кадры оперативной съемки молодого человека предоставили СМИ представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Фигурант уголовного дела пояснил, что просьбе сотрудника СБУ он отметил точкой на карте место дислокации российской военной техники, а также отправил куратору также скриншоты с карты.

У меня друг работает в СБУ. Он сказал, что если будет какая-то информация по передвижению войск, то скидывать ему... И я дважды скидывал ему... Я скинул видео, на котором говорится, что техника стоит между тремя населенными пунктами вблизи города Херсон подозреваемый на допросе

В Саратове задержали бизнесмена, который называл себя "сыном Чингисхана".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости