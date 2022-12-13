В Саратове задержали бизнесмена, который называл себя "сыном Чингисхана"

Его обвиняют в нарушении трудовых прав работников по национальному признаку.

В Саратове силовики задержали бизнесмена, который называл себя "сыном Чингисхана". Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Задержанный бизнесмен Марат Искиндиров нарушал трудовые права работников по национальному признаку. Также сообщается, что он угрожал расправой представителям народностей, не имеющих отношение к Казахстану. В ходе обысков у бизнесмена нашли награду и наркотики. Сам Искиндиров извинился за свои слова о ненависти к русским.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже.

Видео: Telegram / РИА Новости