В Свердловской области ФСБ задержала семейную пару по делу о шпионаже

Граждане РФ передавали Украине сведения об оборонно-промышленном комплексе.

На территории Свердловской области российские силовики задержали семейную пару, которая обвиняется по уголовному делу о шпионаже в пользу украинских властей. Соответствующее заявление сделали представители силовой структуры по региону. Специалисты объяснили, что подозреваемые за денежное вознаграждение передали иностранцам сведения, которые касаются одного из местных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фигуранты расследования задержаны в Нижнем Тагиле, речь идет о гражданах РФ. Их действия могли привести к использованию данных против ВС РФ в условиях проведения специальной военной операции.

Пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. пресс-служба ФСБ РФ по Региону

В настоящее время у подозреваемых проведены обыски. По месту жительства оперативниками изъяты предметы шпионской деятельности. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме шпионажа). Сейчас мужчина и женщина помещены под стражу.

В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода" (СМИ-иноагент, запрещенное на территории РФ по решению генеральной прокуратуры как экстремистское и террористическое).

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье