В Подмосковье вычислили мужчину, устроившего вещание "Радио Свобода"*

В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ФСБ России по Московской области вычислили радиолюбителя, устроившего незаконное, кустарное вещание заблокированного в стране СМИ, которое ранее было признано Минюстом РФ как иностранный агент. Доступ к контенту данного ресурса был закрыт по требованию Генеральной прокуратуры. Речь идет о "Радио Свобода". Соответствующей информацией с журналистами поделились местные силовые структуры. В настоящее время фигуранта дела признали виновным по административной статье о нарушении требований по использованию радиочастотного спектра. Оперативники решают вопрос о возбуждении против местного жителя уголовного дела за распространение фейк-ньюс о Вооруженных силах и тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине.

Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, организовавшего незаконное радиовещание контента СМИ, включенных в Реестр иностранных агентов, на территории Московского региона. <...> Правонарушитель изготовил кустарным способом вещательный радиопередатчик. пресс-служба ФСБ РФ

В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу в помещении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости