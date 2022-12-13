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В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу в помещении

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В результате стрельбы два человека получили ранения.

В Калининграде задержали мужчину, открывшего стрельбу в помещении. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел в Светлогорске. Сообщалось, что 63-летний местный житель открыл стрельбу в помещении агентства недвижимости. В результате стрельбы два человека получили ранения. Мужчина скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками ФСБ при поддержке сил Росгвардии.

На месте преступления изъято оружие марки "Глок", из которого злоумышленник предположительно произвел выстрелы. В ближайшее время его передадут сотрудникам СУ СК России по Калининградской области для проведения процессуальных действий.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека.

Видео: УМВД России по Калининградской области

Теги: задержание, калининград, пострадавшие, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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