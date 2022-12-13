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При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека

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Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в Оклахома-Сити на юге центральной части США. В результате стрельбы в заведении погибли не менее трех человек. Еще трое получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии. Полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США.

Видео: YouTube / KOCO 5 News

Теги: жертвы, оклахома, стрельба, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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