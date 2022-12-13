Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 1 апреля в Оклахома-Сити на юге центральной части США. В результате стрельбы в заведении погибли не менее трех человек. Еще трое получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии. Полиция устанавливает причины происшествия.

Ранее мы сообщали, что не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США.

Видео: YouTube / KOCO 5 News