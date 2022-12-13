Не менее 17 человек стали жертвами торнадо в нескольких штатах США

Также сообщается, что десятки человек пострадали и госпитализированы.

Жертвами торнадо в нескольких штатах США стали 17 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

В субботу, 1 апреля, в округе Мак-Нэри заявили о гибели семи человек. Позже стали поступать данные о жертвах в Арканзасе, Индиане, Алабаме и Миссисипи.

Также сообщается, что десятки человек пострадали и госпитализированы. В результате происшествия был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, жилым домам и автомобилям.

Ранее мы сообщали, что видео ДТП в США с подлетевшим в воздух автомобилем набрало почти 18 миллионов просмотров.

Видео: YouTube / ABC News