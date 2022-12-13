Видео ДТП в США с подлетевшим в воздух автомобилем набрало почти 18 миллионов просмотров

Машина взлетела в воздух, как в боевиках.

Американский пользователь социальной сети Twitter (нежелательная организация на территории РФ), опубликовал видео "самой безумной" автомобильной аварии, которая произошла в штате Калифорния, в пригороде Лос-Анджелеса. Ролик уже успел набрать порядка 18 миллионов просмотров. Известно, что водитель с ником Anoop_Khatra получил видео со своего видеорегистратора. На кадрах видно, как по оживленной трассе движутся машины. В какой-то момент от белого пикапа отлетает колесо, которое затем "ныряет" под днище двигающегося параллельно кроссовера Kia. В результате последнее транспортное средство просто "взлетает в воздух", переворачивается и падает на крышу, снова переворачивается и встает на колеса вновь. Далее колесо снова врезается в кроссовер и ударяется о задний бампер автомобиля. Журналисты местного телеканала Fox 11 уточнили, что водитель Kia отделался незначительными травмами. В комментариях к видео пользователи соцсетей отметили, что избежать подобных транспортных инцидентов на дороге невозможно.

Это просто демонстрирует, что вы можете быть аккуратным водителем, но к таким странным авариям, как эта, никак не подготовиться. пользователь Drew.

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Фото и видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles