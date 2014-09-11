Мошенник выманил у петербурженки 284 тыс. рублей, притворившись брокером

Руководствуясь позицией прокурора, суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу тюремного заключения в колонии строгого режима.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала позицию обвинения по делу о крупномасштабном мошенничестве (часть 3 статья 159 УК РФ), как сообщили в пресс-центре городской прокуратуры.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что подсудимый представлялся женщине специалистом в сфере недвижимости, успешным участником аукционов по реализации арестованной собственности. Обещая возможность приобрести жилье и коммерческие объекты по существенно заниженным ценам, он получил от нее в качестве аванса более 284 тысяч рублей в течение января-февраля 2024 года.

Однако полученные деньги осужденный присвоил себе и использовал на собственные цели. Руководствуясь позицией прокурора, суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу тюремного заключения в колонии строгого режима.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратурой устранены нарушения трудовых прав подростков в школе Василеостровского района.

Фото: Piter.TV