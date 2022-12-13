В Ломоносовском районе произошло смертельное ДТП с возгоранием автомобиля

Погиб 1 неустановленный пассажир, двое водителей госпитализированы.

Вечером четверга, 30 марта, на 20 км трассы "Стрельна-Кипень-Гатчина" произошло столкновение двух иномарок, одна из которых загорелась. В результате погиб 1 человек. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 40-лентяя жительница деревни Большие Горки в Ломоносовском районе находилась за рулём Daewoo Matiz и двигалась в направлении деревни Кипень. Женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Citroen Berlingo под управлением 52-летнего жителя Ямало-Ненецкого Автономного округа.

В результате аварии Citroen загорелся. Неустановленный мужчина в салоне Daewoo, которому на вид 35-40 лет, скончался на месте от полученных травм. Водители иномарок госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что женщина сбила направлявшегося в бассейн пятиклассника на Римского-Корсакова.

Фото: Piter.TV