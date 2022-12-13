Женщина сбила направлявшегося в бассейн пятиклассника на Римского-Корсакова

Мальчик получил сотрясение мозга.

Утром четверга, 30 марта, на проспекте Римского-Корсакова произошло ДТП. Иномарка сбила 12-летнего школьника. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 27-летняя женщина за рулём своего Kia Rio наехала на пятиклассника при движении в сторону Лермонтовского проспекта в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Мальчик находился без сопровождения взрослых и направлялся в бассейн. В результате аварии его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга в состоянии средней тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что сразу 4 автомобиля попали в ДТП на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV

