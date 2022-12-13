Сразу 4 автомобиля попали в ДТП на трассе "Кола"

Травмы получили двое взрослых и двое детей.

В среду, 29 марта, на трассе "Кола" в Кировском районе Ленобласти случилась крупная авария с четырьмя автомобилями. Как стало известно Piter.TV, в результате пострадали двое взрослых и двое детей.

Установлено, что 48-летний водитель грузовика Sсania с полуприцепом не соблюдая дистанцию столкнулся с движущимся навстречу большегрузом Volvo под управлением 60-летнего мужчины, после чего выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada под управлением 32-летнего водителя. Отечественный автомобиль столкнулся с другой Lada, за рулём которой находился 44-летний водитель.

В результате с места ДТП госпитализировали водителя одного из автомобилей Lada и его 31-летнюю пассажирку в тяжёлом состоянии. Также в больницу доставлены пассажиры второй Lada: речь идёт о детях 2-х и 5-ти лет.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о задержании водителя Sсania. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что водитель иномарки погиб в аварии со снегоуборочной техникой на КАД.

Фото: Piter.TV