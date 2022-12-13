Водитель иномарки погиб в аварии со снегоуборочной техникой на КАД

По факту ДТП проводится проверка.

В среду, 29 марта, на 69-ом км "КАД" в Московском районе Петербурга случилось смертельное ДТП. Водитель служебной иномарки врезался в снегоуборочную технику и погиб на месте. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 33-летний водитель, управляя Skoda Rapid, не справился с управлением и врезался в снегоуборочную машину под управлением 43-летнего водителя.

В результате водитель иномарки от полученных телесных повреждений скончался на мессе происшествия. Проверку по факту случившегося проводит УРППБД ГСУ ГУ.

Ранее мы сообщили о том, что н Приозерском шоссе столкнулись легковушка и большегруз.

Фото: Piter.TV