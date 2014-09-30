Дерипаска рассказал, какой регион может стать "новой Калифорнией"

Бизнесмен напомнил о потенциале южного региона нашей страны.

Краснодарский край может стать для России "новой Калифорнией". Соответствующее заявление сделал отечественный предприниматель Олег Дерипаска подписчикам через собственный Telegram-канал. Известно, что бихнесмен принимал участие в форуме "Быть казаком", на котором состоялось выездное заседание Столыпинского клуба на тему "Развитие Юга России". По мнению эксперта мероприятия, стране и конкретно региону необходимы новые подходы к территориальному планированию и размещению производственных мощностей, формированию местной транспортно-логистической инфраструктуры, образованию. Олег Дерипаска заметил, что Краснодарский край может стать большим центром, ориентированным как на внутренний спрос, так и на рост интерес со стороны государств глобального Юга.

Юг России — это земля, которую нельзя воспринимать только как житницу и пляж. У нее есть все возможности стать новой Калифорнией — через развитие инноваций, инфраструктуры, сферы услуг. Олег Дерипаска, бизнесмен

Дерипаска уверен, что Европа будет вынуждена сотрудничать с Россией.

Фото: Telegram / Дерипаска