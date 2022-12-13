Дерипаска уверен, что Европа будет вынуждена сотрудничать с Россией

Бизнесмен напомнил о важности для России быть "мостом" между Азией и Европой.

Европа рано или поздно будет вынуждена сотрудничать с Россией. Такое мнение российский бизнесмен Олег Дерипаска огласил в ходе выступления на панельной дискуссии Красноярского экономического форума. Эксперт добавил, что в текущих условиях государство не может оказывать сильное давление на бизнес-индустрию, так как на предпринимателей и так уже действуют западные ограничения.

Вопрос: на каких условиях, когда это может произойти? Может и через 10 лет. Я уверен, наши проблемы не кончатся вплоть до середины 2025 года - это ближайшая точка, как я это вижу, для начала какой-либо деэскалации. Олег Дерипаска, бизнесмен РФ

Дерипаска считает, что Россия в ближайшие 25 лет будет задумываться об "азиатском прошлом".

Фото и видео: Вконтакте / КЭФ-2023