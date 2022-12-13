Дерипаска считает, что Россия в ближайшие 25 лет будет задумываться об "азиатском прошлом"

Бизнесмен видит азиатский вектор развития на Московской бирже.

Россия всегда считала, что является европейской страной, но в ближайшие 25 лет будет задумываться о своем "азиатском прошлом". Такое мнение в ходе выступления на пленарной сессии "НЭП 2.0 - роль Сибири как центра промышленного роста" сделал бизнесмен Олег Дерипаска. Мероприятие проводится на площадке Красноярского экономического форума. Специалист рассказал коллегам о том, что азиатские рынки внесут свои особенности для развития отечественной экономической системы. По мнению предпринимателя, Азия уже сейчас проявляется в России. Так как раньше на Московской бирже основными инструментам и считали евро или доллар, то сейчас речь идет о китайских юанях.

Мы думали, что мы европейская страна. Сейчас на ближайшие 25 лет будем больше задумываться о своем азиатском прошлом. Эти рынки внесут свою специфику во все наши вопросы текущей жизни. Олег Дерипаска, бизнесмен

Олег Дерипаска подчеркнул, что дружественные рынки, в том числе азиатские, которые обладают серьезными ресурсами, поэтому способны стать значимыми инвесторами и партнерами для РФ. Он пояснил, что "нельзя увернуться" от ближайших азиатских рынков с 4,5 миллиардами населения и около 30 триллионов долларов от глобального ВВП.

Дерипаска предложил снизить число чиновников и силовиков в России в два-три раза.

Фото и видео: Вконтакте / КЭФ 2023