Мужчина заявил об этом на видео сотрудникам СК РФ.

Задержанный по подозрению в убийстве детей в Ярославской области признался в преступлении. Об этом сообщили представители Следственного комитета России. Ведомство опубликовало на собственном YouTube-канале ролик, на котором мужчина рассказывает об убийстве 8-летней и 13-летней школьниц.

Подозреваемый в кадре объяснил, что в день трагедии с утра начал выпивать. Он заявил, что совершил преступление после одной выпитой бутылки с алкоголем.

Американец более 5 часов вез расчлененное тело в чемодане в автобусе.

Фото: Telegram-канал "Подъем"

Видео: YouTube/Следственный комитет России