Мужчина обвиняется в изнасиловании и убийстве 8-летней и 13-летней школьниц.

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек. Об этом сообщил Telegram-канал "Подъем". В правоохранительных органах отметили, что гражданин подозревается в преступлении, произошедшем 15 сентября 2020 года.

Мать девочек 8 и 13 лет вернулась домой после ночной смены и застала детей мертвыми. Она объяснила, что месяц назад в Интернете познакомилась с мужчиной, к которому переехала вместе с дочерьми. На телах школьниц эксперты обнаружили множественные ножевые ранения. Трагедия произошла в городе Рыбинск. Мужчина скрылся после совершения преступления. За сведения о его местонахождении полиция объявила награду в размере полумиллиона рублей.

В настоящее время подозреваемый обвиняется в изнасиловании и убийстве девочек.

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Фото: Telegram-канал "Подъем"

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