В Рыбинске роженица скрыла инфицирование коронавирусом

Сильный кашель "выдал" женщину. утаившую свой диагноз.

В Рыбинске Ярославской области роженица скрыла факт, что болеет коронавирусом.

В Рыбинском роддоме после родов молодая мать начала сильно кашлять, чем вызвала подозрение у медиков. Тогда женщина призналась, что у нее коронавирус и она знала о своем диагнозе. Семь медиков отправили на самоизоляцию.

В соцсетях на роженицу обрушился шквал негодования, за то, что она подвергла опасности медиков, других рожениц и новорожденных малышей.

Ранее: Врач предупредила об опасности коронавируса для беременных

Фото: pixabay.com