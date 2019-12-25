Задержанный после ДТП с трупом в багажнике житель Ленобласти признался в людоедстве

Мужчина заявил, что ему не понравилась человеческая плоть.

В Петербурге ведется расследование после обнаружения трупа 50-летнего маляра в багажнике автомобиля, попавшего в аварию. Фигурант уголовного дела Егор Комаров рассказал следствию подробности убийства и заплакал на допросе, вспоминая другую свою жертву, 38-летнего биржевого брокера. Об этом пишет 47News.

Комаров заявил, что является каннибалом. Он хотел попробовать на вкус человеческую плоть, поэтому в сентябре 2020 года убил мужчину. По версии следствия, он напал на него в парке "Сосновка", после чего отрезал язык и спрятал тело в дренажной трубе. Подозреваемый рассказал, как дома нарезал язык, приготовил его и съел. По словам Комарова, вкус блюда ему не понравился.

Во время подписания протокола мужчина расплакался, объяснив, что ему жалко свою жертву. При этом он похвастался следователям, что до аварии не вызывал у них никаких подозрений. О Комарове известно лишь то, что он зарегистрирован на улице Шоссе в Лаврики в Мурино.

Комарова и еще одного мужчину, 26-летнего Яна Щепановского, задержали 21 ноября после аварии на 24-м километре трассы А-21 "Сортавала" в Ленобласти. Их автомобиль попал в серьезную аварию . В результате из багажника искореженной машины выпал труп мужчины. Горло убитого оказалось перерезанным.

Известно, что тело принадлежит Аркадию Казинян, который работал в Петербурге маляром. По предварительным данным, убийство произошло в квартире на Лабораторном проспекте. Разборка между четырьмя мужчинами переросла в драку, а затем в страшное преступление. У убитого осталась семья.

Оперативники предполагают, что подозреваемые хотели закопать труп в лесу, но не успели из-за ДТП. Расследование продолжается.

Ранее в Кировске вор утопил мужчину в ванной.

Фото: Piter.TV, Telegram / Мегаполис