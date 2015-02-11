Появились подробности убийства мужчины, который выпал из багажника автомобиля на трассе "Сортавала"

По предварительным данным, подозреваемые хотели закопать труп в лесу, но не успели из-за ДТП.

Полицейские подозревают в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого нашли после аварии на трассе "Сортавала", трех мужчин. Об этом сообщили в телеграм-канале Shot.

Утром, 21 ноября, силовики поймали в лесу водителя и двух пассажиров иномарки Mitsubishi Galant, которые сбежали из машины после столкновения с дорожным ограждением. Из багажника автомобиля вывалился труп мужчины. Известно, что горло убитого было изрезано.

По предварительным данным, убийство произошло в Калининском районе Петербурга на Лабораторном проспекте в доме № 14 в результате конфликта между четырьмя мужчинами. Сначала разборка переросла в драку, а затем в страшное преступление.

Известно, что тело принадлежит Аркадию Казинян, который работал в Петербурге маляром. У мужчины осталась семья.

Оперативники предполагают, что подозреваемые хотели закопать труп в лесу, но не успели из-за ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировске вор утопил мужчину в ванной.

Фото: Pe