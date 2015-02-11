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Появились подробности убийства мужчины, который выпал из багажника автомобиля на трассе "Сортавала"
Сегодня, 13:02
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Появились подробности убийства мужчины, который выпал из багажника автомобиля на трассе "Сортавала"

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По предварительным данным, подозреваемые хотели закопать труп в лесу, но не успели из-за ДТП.

Полицейские подозревают в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого нашли после аварии на трассе "Сортавала", трех мужчин. Об этом сообщили в телеграм-канале Shot.

Утром, 21 ноября, силовики поймали в лесу водителя и двух пассажиров иномарки Mitsubishi Galant, которые сбежали из машины после столкновения с дорожным ограждением. Из багажника автомобиля вывалился труп мужчины. Известно, что горло убитого было изрезано. 

По предварительным данным, убийство произошло в Калининском районе Петербурга на Лабораторном проспекте в доме № 14 в результате конфликта между четырьмя мужчинами. Сначала разборка переросла в драку, а затем в страшное преступление. 

Известно, что тело принадлежит Аркадию Казинян, который работал в Петербурге маляром. У мужчины осталась семья. 

Оперативники предполагают, что подозреваемые хотели  закопать труп в лесу, но не успели из-за ДТП. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировске вор утопил мужчину в ванной.

Фото: Pe

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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