В Кировске вор утопил мужчину в ванной

Накануне, 20 ноября, в одной из квартир города Кировск нашли труп мужчины. Хозяин дома утопил своего гостя в ванной. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
В доме № 10 по Комсомольской улице произошло убийство. Во время застолья в коммунальной квартире между выпившими произошел конфликт. Агрессивный владелец жилья решил "наказать" 45-летнего гостя и утопил его в ванной. Неприятель хозяина дома погиб.
Стражи порядка задержали подозреваемого. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.
Ранее на Piter.tv сообщили, что во время ДТП на трассе "Сортавала" из багажника иномарки вывалилось тело человека.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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