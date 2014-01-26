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В Кировске вор утопил мужчину в ванной
Сегодня, 12:52
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В Кировске вор утопил мужчину в ванной

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Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности.

Накануне, 20 ноября, в одной из квартир города Кировск нашли труп мужчины. Хозяин дома утопил своего гостя в ванной. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В доме № 10 по Комсомольской улице произошло убийство. Во время застолья в коммунальной квартире между выпившими произошел конфликт. Агрессивный владелец жилья решил "наказать" 45-летнего гостя и утопил его в ванной. Неприятель хозяина дома погиб. 

Стражи порядка задержали подозреваемого. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим за кражу и грабеж.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время ДТП на трассе "Сортавала" из багажника иномарки вывалилось тело человека.

Фото: Pixabay

Теги: вор, пьяные подрались, убийство в кировске, утопил друга в ванной
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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evedimov
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Заранее большое человеческое спасибо.
 

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