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Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину

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Браконьеров задержали 15 февраля.

Четверо граждан Украины, находившихся на задержанном рыбацком судне в Азовском море сотрудниками ФСБ, вернулись на материковую Украину. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ранее крымскими пограничниками в Азовском море было найдено маломерное судно, промышлявшее незаконной ловлей рыбы. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ в Крыму, накануне было задержано судно с гражданами Украины на борту, у которых не было удостоверений личности. На просьбу остановиться капитан судна предпринял попытку скрыться. На самом судне была найдена ставная сеть и 300 экземпляров выловленной камбалы. Документов на ведение промысла также не нашлось.

Рыбаки признали факт браконьерской деятельности и были арестованы на 10 суток.

Теги: азов, браконьеры, крым, пограничники, рыба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Тема дня,

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