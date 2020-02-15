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Пограничники задержали в Азовском море браконьеров из Украины

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Судно и его пассажиры с капитаном доставлены в Керчь.

Крымскими пограничниками в Азовском море найдено маломерное судно, промышлявшее незаконной ловлей рыбы. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ в Крыму, накануне было задержано судно с гражданами Украины на борту, у которых не было удостоверений личности. На просьбу остановиться капитан судна предпринял попытку скрыться.

На самом судне была найдена ставная сеть и 300 экземпляров выловленной камбалы. Документов на ведение промысла также не нашлось. Теперь судно и его пассажиров с капитаном доставили в Керчь, где и продолжится разбирательство. 

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны. Украинский лидер на Мюнхенской конференции отметил, что выборы также затронут Крым и Донбасс. Однако Зеленский пояснил, что это невозможно без безопасных и политических условий. 

Видео: МВД России

Теги: браконьеры, крым, пограничники, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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