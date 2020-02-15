Пограничники задержали в Азовском море браконьеров из Украины

Судно и его пассажиры с капитаном доставлены в Керчь.

Крымскими пограничниками в Азовском море найдено маломерное судно, промышлявшее незаконной ловлей рыбы. Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ в Крыму, накануне было задержано судно с гражданами Украины на борту, у которых не было удостоверений личности. На просьбу остановиться капитан судна предпринял попытку скрыться.

На самом судне была найдена ставная сеть и 300 экземпляров выловленной камбалы. Документов на ведение промысла также не нашлось. Теперь судно и его пассажиров с капитаном доставили в Керчь, где и продолжится разбирательство.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский выразил намерение провести местные выборы на всей территории страны. Украинский лидер на Мюнхенской конференции отметил, что выборы также затронут Крым и Донбасс. Однако Зеленский пояснил, что это невозможно без безопасных и политических условий.

Видео: МВД России