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После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро
Сегодня, 13:08
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После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро

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Помимо начальника отдела закупок и представителя конкурсной комиссии, внимание правоохранителей привлекли 3 бизнесмена.

В общей сложности после проведённых в администрации Василеостровского района Северной столицы обысков были задержаны 5 человек. Мероприятия проводились в рамках расследования недавнего дела о мошенничестве.

Изначально появилась информация о задержании начальника отдела закупок и представителя конкурсной комиссии по району. Позже выяснилось, что полиция также обратила внимание на 3-х предпринимателей, среди которых оказались руководители охранных предприятий. Следствие полагает, что они способстствовали заключению контрактов в государственных медучреждениях города, используя служебное положение. 

Мера пресечения задержанным пока не выбрана. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: василеостровский район, задержания, обыск, санкт-петерубрг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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ezz2
Сегодня 14:32

Хорошее дело. Рекомендовал бы СК присмотреться к поликлинике № 51 Московского района и ее госконтрактам на капитальный ремонт и оборудование. Полмиллиарда рублей это многовато для скромной питерской поликлиники. Главврач Оксана Никитина.
Подрядчики на удивление одни и те же. В чем тогда смысл аукционов?
Отдельного слова заслуживают контракты по клинингу ГП № 51. Победитель - компания, входящая в антимонопольный картель, это официально признано ФАС.
Пора навести порядок в этом учреждении и обеспечить законность и прозрачность.
 

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