После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро

Помимо начальника отдела закупок и представителя конкурсной комиссии, внимание правоохранителей привлекли 3 бизнесмена.

В общей сложности после проведённых в администрации Василеостровского района Северной столицы обысков были задержаны 5 человек. Мероприятия проводились в рамках расследования недавнего дела о мошенничестве.

Изначально появилась информация о задержании начальника отдела закупок и представителя конкурсной комиссии по району. Позже выяснилось, что полиция также обратила внимание на 3-х предпринимателей, среди которых оказались руководители охранных предприятий. Следствие полагает, что они способстствовали заключению контрактов в государственных медучреждениях города, используя служебное положение.

Мера пресечения задержанным пока не выбрана.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV