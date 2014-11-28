После обысков в администрации Василеостровского района задержаны пятеро

В общей сложности после проведённых в администрации Василеостровского района Северной столицы обысков были задержаны 5 человек. Мероприятия проводились в рамках расследования недавнего дела о мошенничестве.
Изначально появилась информация о задержании начальника отдела закупок и представителя конкурсной комиссии по району. Позже выяснилось, что полиция также обратила внимание на 3-х предпринимателей, среди которых оказались руководители охранных предприятий. Следствие полагает, что они способстствовали заключению контрактов в государственных медучреждениях города, используя служебное положение.
Мера пресечения задержанным пока не выбрана.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержали "теневых" банкиров, обналичивших 2 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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Хорошее дело. Рекомендовал бы СК присмотреться к поликлинике № 51 Московского района и ее госконтрактам на капитальный ремонт и оборудование. Полмиллиарда рублей это многовато для скромной питерской поликлиники. Главврач Оксана Никитина.
Подрядчики на удивление одни и те же. В чем тогда смысл аукционов?
Отдельного слова заслуживают контракты по клинингу ГП № 51. Победитель - компания, входящая в антимонопольный картель, это официально признано ФАС.
Пора навести порядок в этом учреждении и обеспечить законность и прозрачность.