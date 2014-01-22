В администрации Василеостровского района прошли обыски

Известно, что правоохранители отправились в отдел закупок, где изъяли документы.

В среду днем, 16 ноября, сотрудники СК и коррупционного отдела экономической полиции провели обыски в администрации Василеостровского района Петербурга. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что правоохранители отправились в отдел закупок, где изъяли документы. Эти мероприятия проводятся в рамках расследования дела о мошенничестве, возбужденном недавно.

Напоминим, что замглавы Василеостровского района Игоря Пономарева задержали в Петербурге. Его подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В эту субботу чиновнику было предъявлено обвинение. Однако подозреваемый вину не признал. Адвокат чиновника просил избрать вместо реального ареста домашний, залог или подписку и невыезде и надлежащем поведении. Но защитнику отказали. Пономарев официально трудоустроен. Проживает в квартире вместе с женой, тремя детьми и родителями-инвалидами. На работе его характеризуют положительно, он имеет награды и грамоты.

Ранее на Piter.tv: Ранее суд Петербурга арестовал бизнесмена из дела о василеостровских уборщиках. Задорожный вину не признал, под арестом он будет находиться два месяца.

Фото: Piter.tv