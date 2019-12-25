Расследование продолжается.

В Кировском районе Ленобласти задержаны подозреваемые в убийстве 20-летнего молодого человека в Шлиссельбурге. О подробностях случившегося рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Накануне в мусорном контейнере было найдено тело 20-летнего молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки, конечностей, перевязанного и завернутого в покрывало. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). В воскресенье задержаны двое подозреваемых 1999 и 2000 г.р. по подозрению в совершении преступления.

В настоящее время следователь допрашивает их по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. – отметили в областном Следкоме.

Ранее мы сообщали о том, что найденное тело в Мурино привело к уголовному делу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). На теле 37-летнего мужчины найдены признаки насильственной смерти.

Фото: Piter.tv