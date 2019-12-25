Назначены необходимые криминалистические экспертизы, отметили в СК по Ленобласти.

Найденное тело в Мурино привело к уголовному делу. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе СК по Ленобласти. Там отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). На теле 37-летнего мужчины найдены признаки насильственной смерти. Назначены необходимые криминалистические экспертизы.

В полицию сообщение о буянящем мужчине поступило в четвертом часу ночи воскресенья, 13 декабря. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина разбил стекло на балконе и буянил в квартире неподалеку.

Полиция прибыла на место вызова и нашла тело "буянившего". В квартире на 14-м этаже нашлось тело мужчины 40 лет на вид. На его голове нашлось рассечение, а в квартире сотрудники правоохранительных органов увидели беспорядок.

Погибший мужчина из Мурино нашелся на сайте "Миротворца". Выяснилось, что Андрей Чекин служил на юго-востоке Украины – согласно данным сайта "Миротворец".

Фото: Piter.tv