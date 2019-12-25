В мусорном контейнере в Шлиссельбурге обнаружили изрезанное тело местного молодого спортсмена

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Около полудня в пятницу, 11 декабря, в полицию обратился водитель ООО "Петрозаст", рассказавший о страшной находке в мусорном контейнере на улице Кирова в Шлиссельбурге. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, мужчина обнаружил изрезанное тело молодого человека в одеяле.

Известно, что погибшим оказался местный 20-летний спортсмен Владимир С., на его теле нашли множественные колото-резаные ранения шеи и грудной клетки. С места изъяли следы пальцев рук, одежду со следами крови, фрагменты постельного белья, возбуждено уголовное дело об убийстве. По информации областного следственного комитета, тело было еще и перевязано веревкой. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, кто мог быть причастен к убийству.

Убитый юноша участвовал в областных соревнованиях по мини-футболу. В соцсетях скорбящие друзья и знакомые парня отмечают, что спортсмен был добрым, позитивным и адекватным.

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Фото: Piter.TV