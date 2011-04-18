Задержаны организаторы занятия проституцией на парковке возле поселка Дубровский

В Подмосковье раскрыта нелегальная схема предоставления интимных услуг.

Российские правоохранительные органы задержали организаторов занятия проституцией на парковке возле поселка Дубровский на территории Московской области. В пресс-службе регионального управления полиции уточнили, что злоумышленниками оказались двое уроженцев Тамбовской области. Речь идет о мужчинах в возрасте 41 года и 47 лет. Фигуранты расследования подыскивали девушек для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение. Затем они привозили работниц на парковку на 31 километре МКАД, расположенную около населенного пункта. Подозреваемые обеспечивали безопасность девушкам, а затем забирали у клиентов оплату.

В отношении двух подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

За оказание интимных услуг дополнительно задержаны три женщины в возрасте от 32 до 43 лет. Они являются жительницами Владимирской и Белгородской областей. Ранее фигурантки расследования привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения. Сейчас в отношении гражданок составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ, на их наложен штраф.

Полицейские задержали двух петербуржцев, подозреваемых в серии интернет-мошенничеств.

Фото и видео: МВД Медиа