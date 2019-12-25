Задержаны напавшие на курьера в Горелово похитители смартфонов

Трое мужчин отобрали у петербуржца более 10 телефонов.

Меньше недели назад петербургского курьера ограбили в Горелово трое неизвестных, у мужчины украли более десяти смартфонов. В среду, 5 февраля, оперативники задержали подозреваемых в дерзком разбое.

Нападение 30 января произошло вечером на улице Коммунаров, на 41-летнего курьера набросились, подъехав к нему на иномарке "Ауди Q5". Мужчине распылили в лицо вещество из баллончика, избили курьера и с награбленными телефонами скрылись на машине. По факту возбудили уголовное дело о разбое.

Задержанными оказались неработающие граждане в возрасте от 25 до 32 лет, двое из них – выходцы из Северного Кавказа. Похищенные смартфоны частично изъяты.

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