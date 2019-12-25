Правоохранители задержали 37-летнего "закладчика".

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что полицейские нашли места закладок с наркотиками в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали 37-летнего "закладчика" прямо во время сбыта наркотиков в Петроградском районе. Мужчина не только оставлял тайники для покупателей, но и сбывал запрещенные средства через дакрнет.

В мобильном телефоне задержанного полицейские обнаружили все места закладок. Затем правоохранители отправилась к дилеру домой, где нашла еще запрещенные вещества.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали четверых наркосбытчиков с оружием и боеприпасами.

Фото:pixabay