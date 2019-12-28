В Петербурге задержали четверых наркосбытчиков с оружием и боеприпасами

В совокупности у участников банды нашли более килограмма наркотиков.

Петербургские полицейские задержали четверых участников преступной банды, занимавшейся сбытом наркотиков и психотропных средств в городе и Ленобласти. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Организатором деятельности оказался 40-летний работник станции техобслуживания в Пушкине, на месте его работы во время обысков обнаружили более 700 граммов амфетамина, пистолеты и патроны. У трех соучастников, предполагаемых наркосбытчиков, в квартирах в Вырице Ленобласти нашли 300 граммов амфетамина и 5 граммов растительных наркотиков, а также боеприпасы.

Изъятое отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовные дела о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Ранее мы рассказывали, что напавшего на Эллу Памфилову суд отправил на принудительное лечение.

Фото: пресс-служба ГУ МВД