Напавшего на Эллу Памфилову суд оправил на принудительное лечение

Напавшего на дом Главы ЦИК России Эллы Памфиловой суд отправил на принудительное лечение в психбольницу.
6 сентября 2019 года Ахад Карабалаев с целью наживы незаконно проник в дом к Элле Памфиловой. Женщина застала у себя дома грабителя и оказала сопротивление. Мужчину вскоре нашли и задержали.
Сейчас стало известно, что во время следствия мужчине была проведена психиатрическая экспертиза, которая установила невменяемость злоумышленника.
Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Светлана Петренко
Ахада Карабалева направили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
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Фото: Piter.TV
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