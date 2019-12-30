Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что в Петербурге трое мужчин на дорогой иномарке ограбили курьера-мигранта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в минувший четверг, 30 января, на улице Коммунаров в поселке Горелово. По словам потерпевшего, он на "Лада Ларгус" подъехал по вышеуказанному адресу для того, чтобы отдать заказ. Однако на мужчину напали трое хулиганов, которые распылили ему в лицо вещество и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили два мобильных телефона "Iphone 11 ProMax". После неизвестные скрылись с места преступления на "Ауди Q5".

На этом беды курьеры не закончились. Когда он вернулся к своей машине, то обнаружил разбитое переднее левое стекло и отсутствие еще 11 телефонов.

В настоящее время полицейские разыскивают грабителй.

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