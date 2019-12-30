Суд арестовал третьего обвиняемого в похищении и кровавой расправе на Кржижановского

Антонов, Панилов и Кулев будут находиться в СИЗО до конца марта.

Суд арестовал третьего обвиняемого в похищении и кровавой расправе на улице Кржижановского - Сергея Антонова. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону. Ранее Красногвардейский районный суд взял под стражу двоих соучастников фигуранта расследования - Александра Панилова и Дмитрия Кулева. Сейчас предполагаемые злоумышленники направлены в изолятор.

Следствие считает, что трое жителей Петербурга договорились напасть на пострадавшего. Жертва якобы похитила мобильное устройство у знакомой одного из преступников. В результате мужчину подкараулили у парадной. Его избили и силой затолкали в багажник автомобиля. Транспортное средство Renault Kaptur было арендовано. Петербуржца отвезли к реке Охте, где еще раз его избили. После этого мужчина скончался.

Отметим, что Антонов не признал своей вины. Однако он пробудет в СИЗО до 25 марта 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что разыскиваемый каршеринг нашли на Уткином проспекте. Худшие предположения подтвердились.

Фото: Piter.tv