Разыскиваемый каршеринг нашли на Уткином проспекте. Худшие предположения подтвердились

Задержаны трое.

Полиция нашла каршеринг, который искала весь день воскресенья, 26 января. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Сотрудники задержали двух мужчин и женщину, также было обнаружено тело забитого до смерти мужчины. Известно, что погибший был ранее судим. По словам задержанных, потасовка началась из-за кражи мобильного телефона у женщины.

Похищение произошло на улице Кржижановского. Очевидец сообщил марку, номер и цвет авто.

Напомним, что полиция разыскивала каршеринговый автомобиль.

Ранее мы писали, что на шестом километре КАДА перевернулся автомобиль.

Фото: pxhere.com