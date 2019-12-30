Разыскиваемый каршеринг нашли на Уткином проспекте. Худшие предположения подтвердились

Полиция нашла каршеринг, который искала весь день воскресенья, 26 января. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
Сотрудники задержали двух мужчин и женщину, также было обнаружено тело забитого до смерти мужчины. Известно, что погибший был ранее судим. По словам задержанных, потасовка началась из-за кражи мобильного телефона у женщины.
Похищение произошло на улице Кржижановского. Очевидец сообщил марку, номер и цвет авто.
Напомним, что полиция разыскивала каршеринговый автомобиль.
Ранее мы писали, что на шестом километре КАДА перевернулся автомобиль.
Фото: pxhere.com
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