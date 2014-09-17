Мальчик отравился таблетками и впал в кому в Тосно

Семья неполная, находится под наблюдением службы по делам несовершеннолетних, а сама мать имеет неоднократные административные взыскания по статье 5.35 УК РФ

Днем 13 июля в Тосненскую районную больницу поступил мальчик в возрасте 2 лет и 8 месяцев с состоянием комы неизвестного происхождения, сообщает "Оперативное прикрытие".

Ребенок был доставлен соседями из квартиры на Московском шоссе города Тосно. Как пояснила мать ребенка, женщина 34 лет, безработная, утром она обнаружила, что сын исчез из комнаты, где ранее спал рядом с ней. Позже услышав характерные звуки дыхания малыша в другой комнате, начала оказывать ему экстренную помощь. Женщина высказала предположение, что малыш мог случайно употребить препараты, предназначенные для лечения нервозных состояний, которые хранились на кухне.

Отмечается, что семья неполная, находится под наблюдением службы по делам несовершеннолетних, а сама мать имеет неоднократные административные взыскания по статье 5.35 УК РФ об административных правонарушениях за нарушение исполнения обязанностей родителя.

Ранее мы сообщили о том, что третьеклассник из Петербурга случайно отравился вином и попал в реанимацию.

Фото: Piter.TV