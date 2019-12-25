Безработный житель Гатчины напал на охранника супермаркета на Стрельнинском шоссе

О состоянии потерпевшего не сообщается.

Правоохранители задержали подозреваемого в избиении охранника супермаркета на Стрельнинском шоссе. Сообщение о случившемся поступило в полицию 10-го октября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сам 48-летний потерпевший обратился в полицию Красносельского района на следующий день. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В ходе оперативно-розыскных действия правоохранители изобличили в совершенном преступлении 30-летнего мужчину. Он не работает и проживает в Гатчине. Ранее хулиган уже привлекался у уголовной ответственности за кражу.

Подозреваемого задержали, расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что нетрезвая пенсионерка сообщила в полицию о ложном минировании дома.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области