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Нетрезвая пенсионерка сообщила в полицию о ложном минировании дома
Сегодня, 16:20
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smirenny

Нетрезвая пенсионерка сообщила в полицию о ложном минировании дома

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Полиция задержала петербурженку.

В среду, 14 октября, в службу спасения поступил звонок от женщины, которая сообщила о взрывчатке в 31-м доме на улице Маршала Жукова.

Прибывшие на место специалисты опасного предмета не нашли, однако удалось задержать лже-минершу. Ей оказалась нетрезвая пенсионерка, она позвонила в службу с личного мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. 

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Она находится по подпиской о невыезде. 

Ранее мы писали, что в Петербурге пресекли серию мошенничеств с выплатами в отношении пенсионеров.

Фото: Piter.TV

Теги: ложное сообщение, сообщение о минировании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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