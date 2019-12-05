Нетрезвая пенсионерка сообщила в полицию о ложном минировании дома

Полиция задержала петербурженку.

В среду, 14 октября, в службу спасения поступил звонок от женщины, которая сообщила о взрывчатке в 31-м доме на улице Маршала Жукова.

Прибывшие на место специалисты опасного предмета не нашли, однако удалось задержать лже-минершу. Ей оказалась нетрезвая пенсионерка, она позвонила в службу с личного мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Она находится по подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге пресекли серию мошенничеств с выплатами в отношении пенсионеров.

Фото: Piter.TV