Нетрезвая пенсионерка сообщила в полицию о ложном минировании дома

В среду, 14 октября, в службу спасения поступил звонок от женщины, которая сообщила о взрывчатке в 31-м доме на улице Маршала Жукова.
Прибывшие на место специалисты опасного предмета не нашли, однако удалось задержать лже-минершу. Ей оказалась нетрезвая пенсионерка, она позвонила в службу с личного мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
В отношении женщины возбудили уголовное дело. Она находится по подпиской о невыезде.
Ранее мы писали, что в Петербурге пресекли серию мошенничеств с выплатами в отношении пенсионеров.
Фото: Piter.TV
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