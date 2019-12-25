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500 тыс. рублей за розыгрыш: петербуржца наказали за сообщение о бомбе в автобусе
Сегодня, 10:23
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

500 тыс. рублей за розыгрыш: петербуржца наказали за сообщение о бомбе в автобусе

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Мужчина рассказал, что в одном из автобусов на маршруте № 42 заложена взрывчатка.

В Санкт‑Петербурге суд вынес решение по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина получил крупный штраф, сообщили в объединенной пресс-службы судов города.

Инцидент произошёл в августе текущего года. Алишер Ходжимаматов, находясь возле дома на улице Наличной, позвонил в Национальную транспортную ассоциацию ООО "Вест Сервис". В разговоре он заявил, что в автобусе, следующем по маршруту № 42, заложена взрывчатка.

Специалист, принимавший обращения граждан, зафиксировал сообщение и сразу передал информацию в полицию. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В ходе разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину. Суд принял во внимание положительные характеристики петербуржца и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей, предусмотрев возможность его рассрочки.

Ранее мы сообщали, что 22-летняя петербурженка "заминировала" Пулково.

Фото: Piter.TV 

Теги: ложное сообщение о минировании, сообщение о минировании, суд петербург
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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