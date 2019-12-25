В Петербурге пресекли серию мошенничеств с выплатами в отношении пенсионеров

Промышляли обманом 70-летняя горожанка и ее дочь.

Петербургская полиция пресекла череду мошенничеств в отношении пожилых горожан, среди которых оказалась и 96-летняя ветеран Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, аферисты промышляли липовыми выплатами.

По словам полиции, все началось с обращения одной из пенсионерок. Женщина рассказала, что возле дома на Шлиссельбургском проспекте к ней подошли две незнакомки. Женщины заверили пенсионерку, что ей полагается некая надбавка к пенсии, но для ее получения сначала нужно заплатить 30 тысяч рублей. Эти деньги аферистки пообещали вернуть вместе с липовой надбавкой. Ветеран отдала злоумышленницам деньги, с которыми они скрылись. В полиции возбудили уголовное дело.

Вскоре полицейские задержали подозреваемых 70-летнюю горожанку и ее 46-летнюю дочь, выяснилось, что аферистки похожим способом обманули еще двух пенсионерок и обогатились на 600 тысяч рублей. Злоумышленниц поместили под арест и подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали, что пропавшую в Ленобласти пенсионерку нашли мертвой в канаве.

Фото: Piter.TV