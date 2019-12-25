Пропавшую в Ленобласти пенсионерку нашли мертвой в канаве

Женщину опознал ее сын.

В Ленобласти нашли тело 80-летней женщины, которая считалась пропавшей без вести с 9 октября. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионерку обнаружили 11 октября в 19:15. Ее тело лежало в канаве у дома №293 в СНТ "Заря" на 14-й линии. Пропавшую опознал сын, поэтому поиски прекратили.

При осмотре не выявили признаков насилия. Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер