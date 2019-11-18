В Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

Ребенок здоров, и его жизни сейчас ничего не угрожает.

В Петербурге отыскали школьника, который 4 сентября вышел из школы в Невском районе города, а домой так и не вернулся.

"Найден. Жив", - кратко написали волонтеры из регионального поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсетях.

Мальчик здоров, и его жизни сейчас ничего не угрожает. Ребенка передали родителям. Где он находился все это время, не уточняется.

Напомним, 10-летний школьник пропал три дня назад. Родители не смогли найти его после окончания уроков в школе на улице Белышева. При себе у ребенка был серый рюкзак. Мальчик был одет в светло-серые джинсы, белые кроссовки с роликами на пятке.

Ранее под Петербургом в кустах нашли другого 10-летнего школьника, который решил погулять в одиночестве.

Фото: pixabay.com