К росгвардейцам принесли потерянного маленького петербуржца

Сотрудники Росгвардии спасли маленького мальчика, который бродил по улицам без сопровождения взрослых.

Женщина с ребенком на руках обратилась к патрульному наряду, сообщив, что на улице Тамбасова был обнаружен мальчик одетый не по погоде и не могущий объяснить, где живет и кто его родители. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии немедленно отреагировали на вызов и укутали ребенка в куртку, после чего доставили его в 54 отдел полиции. В настоящее время мать ребенка уже установлена и происходит выяснение обстоятельств случившегося.

Благодаря оперативности и профессионализму сотрудников Росгвардии, маленький мальчик оказался в безопасности и был возвращен своей семье.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста.

Фото: Piter.TV