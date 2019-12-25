Сотрудники Росгвардии поймали петербуржца, напавшего с ножом на таксиста

Мужчина был недоволен поездкой, поэтому решил ответить водителю такси ножом.

Накануне вечером петербургская Росгвардия получила информацию о том, что на парковке торгового центра на Пулковском шоссе пассажир такси нанёс ножевое ранение водителю. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской Росгвардии.

Прибывшие правоохранители обнаружили раненного водителя, который рассказал, что нападавший спрятался в торговом центре. По приметам Росгвардия обнаружила и задержала нападавшего в зале фудкорта ТРК. Он был доставлен в полицию, нож изъят. Пострадавшего госпитализировали.

Как оказалось, 40-летний пассажир был недоволен поездкой, что привело к конфликту, поэтому он напал на водителя с ножом.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали мужчину, разбившего окно в школе Выборга.

Фото: Piter.TV

